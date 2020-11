Nibionno, dichiara il falso per ottenere il reddito di cittadinanza, denunciata

La donna, con precedenti, aveva dichiarato di risiedere in Italia da più di 19 anni

Scoperta dalla Polizia Locale è stata denunciata

NIBIONNO – Ha dichiarato di risiedere in Italia da più di 19 anni al fine di percepire il reddito di cittadinanza ma è stata scoperta dalla Polizia Locale di Nibionno insieme al personale dell’Ufficio Tributi. Responsabile una donna extracomunitaria con precedenti per droga e residente in Brianza.

Attraverso indagini e controlli incrociati gli agenti hanno scoperto che la donna aveva dichiarato all’Inps il falso per poter percepire indebitamente il reddito di cittadinanza.

La donna è stata immediatamente denunciata per false dichiarazioni e truffa ai danni della Pubblica Amministrazione.