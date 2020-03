Nibionno. Esce per comprare la droga, sorpreso dalla Polizia Locale

Nei guai un uomo di 43 anni di Valmadrera

Trovato con 2 grammi di cocaina

NIBIONNO – Durante il controllo del territorio e delle persone in transito nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, una pattuglia della Polizia Locale di Nibionno, intorno alle 12.30 di oggi (mercoledì), ha fermato in località Mongodio una persona intenta ad acquistare sostanza stupefacente.

Alla vista degli agenti i presunti spacciatori si sono dati alla fuga, mentre il fermato, un uomo di 43 anni di Valmadrera, è stato bloccato e identificato. Con sé aveva 2 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina.

La persona è stata denunciata a piede libero per l’art. 650 c. p. e sequestrata la droga per art. 75 con invio alla Prefettura di Lecco, nonché è stato disposto il ritiro della patente di guida.