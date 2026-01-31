Non si fermano all’alt: inseguiti, scappano nei campi ma due vengono presi dai Carabinieri

Nell’auto, abbandonata a Verderio, sono stati trovati arnesi da scasso

I due fermati dai Carabinieri hanno precedenti per furto: uno invece è riuscito a darsi alla fuga

VERDERIO – Non si sono fermati all’alt dei Carabinieri che, insospettiti, hanno inseguito il mezzo lungo la provinciale fino a Verderio dove, sentendosi braccati, hanno abbandonato l’auto cercando la fuga nei campi. Due però sono stati presi dai militari mentre uno è riuscito a fuggire.

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, quando un controllo di routine predisposto dall’Arma si è trasformato in un rocambolesco inseguimento, prima in auto e poi a piedi. A lanciare l’allarme la pattuglia di servizio lungo la provinciale che, di fronte all’auto che non si è fermata di fronte all’alt, ha subito diramato l’allerta alla centrale operativa della caserma di via Gramsci chiedendo l’invio di altre gazzelle in supporto.

Uno schieramento di forze alle calcagna che ha portato le tre persone a bordo dell’auto “sospetta” a decidere di abbandonare il mezzo per strada a Verderio cercando la fuga a piedi nei campi. Tallonati dai militari due di loro sono stati presi e portati in caserma per le operazioni di identificazione: da quanto è stato possibile apprendere entrambi avrebbero precedenti per furto. All’interno dell’auto abbandonata, risultata intestata a un prestanome, sarebbero stati trovati invece attrezzi da scasso.

Uno invece è riuscito a far perdere le proprie tracce, scomparendo nel buio.