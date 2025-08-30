Notte agitata a Brivio e lite a Lecco: due risse in meno di 12 ore

A Brivio tre ragazzi portati in ospedale alle 3 di notte, a Lecco rissa in stazione poco dopo le 13

BRIVIO – Due episodi di violenza hanno movimentato le ultime ore nel Lecchese, richiedendo l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

Notte agitata a Brivio, dove poco dopo le 3, all’esterno di un locale di via Como, una rissa ha coinvolto tre giovani: un ragazzo di 20 anni e due ventunenni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate e i soccorritori con due ambulanze – una dei Volontari di Calolziocorte e una della Croce Rossa di Olginate – oltre all’automedica. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le condizioni, secondo quanto riferito dal personale sanitario, non destano particolare preoccupazione, ma la vicenda resta sotto la lente degli inquirenti per chiarire dinamiche e responsabilità.

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, un secondo episodio ha animato la zona della stazione di Lecco, in piazza Lega Lombarda. Qui una lite si è trasformata in aggressione e ha visto coinvolte quattro persone: una minore, una donna di 21 anni, un uomo di 27 e un 37enne. I Carabinieri del Comando di Lecco sono intervenuti insieme ai soccorritori del 118 (Soreu Laghi), che hanno inviato due ambulanze – una del Soccorso degli Alpini di Mandello e una dei Volontari di Calolziocorte. I feriti sono stati accompagnati in codice verde agli ospedali di Lecco e di Erba. Da chiarire cosa abbia scatenato la colluttazione.

Due episodi distinti, avvenuti a distanza di poche ore, che richiamano l’attenzione sulla sicurezza tra locali notturni e aree centrali cittadine, costringendo ancora una volta forze dell’ordine e sanitari a un pronto intervento.