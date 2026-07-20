Olgiate, 19enne scomparso da domenica: l’appello della famiglia

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Ahmed Hussein

Il giovane si è allontanato da casa ieri, domenica, intorno alle 20

Al momento della scomparsa indossava una maglietta blu e di pantaloncini scuri.

OLGIATE MOLGORA – Di lui si sono perse le tracce da ieri, domenica 19 luglio. E’ grande l’allarme per la scomparsa di Ahmed Hussein, un ragazzo di 19 anni residente a Olgiate Molgora: il giovane si è allontanato da casa ieri intorno alle 20 e non ha più dato notizie di sé. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta blu e di pantaloncini scuri.

Il ragazzo potrebbe trovarsi in provincia di Lecco, ma anche nel Milanese. Era solito infatti muoversi in treno lungo la tratta Milano-Lecco via Carnate.

Il padre, che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine, ha lanciato un appello per riuscire a ritrovarlo:  chiunque abbia informazioni utili a riguardo può contattare la famiglia al numero 327 4685873.

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