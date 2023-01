Olgiate: abbandona rifiuti sulle rive del Molgora. Beccato e multato

Fondamentali la segnalazione di alcuni cittadini e l’impegno degli operatori ecologici

Il vicesindaco Fratangeli: “Una lezione che speriamo serva da monito per tutti coloro che si credono più furbi degli altri, ma si rivelano solo dei poveri imbecilli”

OLGIATE – Incastrato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e all’impegno degli operatori ecologici. Un cittadino residente da poco a Olgiate si vedrà presto recapitare una multa salata a causa dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa quando l’uomo ha buttato lungo le rive del torrente Molgora, in via Pilata, diversi sacchetti contenenti rifiuti di ogni genere. Un gesto di maleducazione e disprezzo verso il prossimo che però non resterà impunito. L’amministrazione comunale di Olgiate è infatti riuscita a risalire alla sua identità e provvederà a inoltrare una multa che così come previsto alla legge varia dai 300 ai 3mila euro. Un importo che può essere raddoppiato in caso di rifiuti pericolosi.

“Per chi amministra la cosa pubblica e per i cittadini che rispettano le regole non c’è cosa più frustrante che vedere tanta maleducazione e disprezzo verso il prossimo e i luoghi in cui viviamo da parte di chi getta i propri rifiuti nell’ambiente” ha spiegato il vice sindaco Matteo Fratangeli, ringraziando le persone grazie alle quali si è potuto arrivare alla sanzione dell’incivile.

“Una lezione che speriamo serva da monito per tutti coloro che si credono più furbi degli altri, ma si rivelano solo dei poveri imbecilli”.