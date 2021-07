Senza mascherina né biglietto, il controllore chiede loro di scendere ma gli animi si scaldano

Un viaggiatore interviene in aiuto del ferroviere e viene aggredito

OLGIATE – Carabinieri e soccorritori della Croce Rossa sono intervenuti nel pomeriggio alla stazione di Olgiate Molgora dove è stata segnalata un aggressione ai danni di un viaggiatore.

A colpirlo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbero stati due passeggeri che erano stati fermati dal capotreno per il controllo dei biglietti di viaggio. I due, sprovvisti del titolo di viaggio e oltretutto senza mascherina, erano stati invitati dal ferroviere a scendere in stazione.

E’ in quel momento che scaturita la lite, con un 63enne ferito al volto da un pugno dopo essere intervenuto in difesa del ferroviere.

Nel frattempo, il traffico ferroviario ha subito forti ripercussioni, con ritardi sulla linea tra Lecco e Milano.

L’esatta dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti. Diverse le pattuglie che si sono avvicendate in stazione per cercare di placare l’aggressore che ha opposto a lungo resistenza prima di essere fermato dai militari della Compagnia di Merate e condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Sul posto si sono portati anche il sindaco Giovanni Battista Bernocco insieme al vice Maurizio Maggioni. Presente anche la Polizia locale di Olgiate.