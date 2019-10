Olgiate, ambulanza tampona un camion: ventiseienne in ospedale

E’ successo oggi, martedì, intorno alle 13.30

Trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti l’uomo alla guida dell’ambulanza

OLGIATE MOLGORA- Ambulanza tampona un camion. E’ successo oggi, martedì, intorno all’orario di pranzo lungo via Como, poco prima dell’intersezione con via Stazione. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, l’autista dell’ambulanza ha tamponato il camion che procedeva davanti.

Entrambi i mezzi procedevano in direzione Calco. L’impatto non è stato particolarmente violento anche se il ventiseinne alla guida del mezzo di soccorso è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate per accertamenti. Sul posto si sono portati anche i Vigili del Fuoco.