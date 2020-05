Olgiate, ancora schiuma bianca nel torrente Molgora: arriva da Santa Maria Hoè

L’ipotesi è che si sia trattato di uno sversamento non autorizzato

Non è la prima volta che succede: il sindaco di Santa Maria Hoè ha allertato l’Arpa e i carabinieri

OLGIATE – Ancora schiuma bianca nel torrente Molgora. E’ successo questo pomeriggio, giovedì, intorno alle 16 quando l’ufficio tecnico del Comune di Olgiate è stato allertato per la presenza di schiuma sospetta nel torrente che scende da Santa Maria Hoè. Era già successo a marzo, quando un cittadino aveva segnalato in Municipio l’anomala presenza di schiuma nel torrente.

Anche in quell’occasione, come oggi, l’impressione è che ci si sia trovata di fronte a uno sversamento non autorizzato. Ragione per cui sono subito le indagini da parte dell’amministrazione come puntualizza l’assessore all’Ambiente Matteo Fratangeli: “Ho immediatamente contattato il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla che è in contatto con Arpa e i carabinieri”.