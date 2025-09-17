Olgiate, bar chiuso tre giorni per questioni di ordine pubblico

Sospesa la licenza per tre giorni al bar Il Buco di via Fabbricone

Il provvedimento, emesso dalla Questura di Lecco, è stato notificato oggi al titolare dai Carabinieri

OLGIATE MOLGORA – Da tempo i residenti si lamentavano per il disturbo alla quiete pubblica provocato dalle persone presenti dentro e fuori dal locale. E oggi, mercoledì, poco dopo la pausa pranzo, è scattato il blitz dei carabinieri della Compagnia di Merate che, insieme a una pattuglia della Polizia locale di Olgiate, Calco e Brivio, sono intervenuti per porre i sigilli al bar “Il buco”, pubblico esercizio situato in via Fabbricone.

Dopo una serie di controlli effettuata nei mesi scorsi, le forze dell’ordine sono entrate all’interno del bar, pieno in quel momento di pensionati intenti a giocare a carte, consegnando al titolare il provvedimento, emesso dalla Questura di Lecco, di sospensione della licenza di pubblico esercizio per tre giorni invitando tutti i presenti a uscire.

Dopodiché il locale è stato posto sotto sigilli e resterà chiuso per tre giorni in applicazione di quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.