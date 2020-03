Olgiate, coronavirus: cinque casi positivi e quattro morti

15 i casi positivi al Coronavirus,16 le persone in sorveglianza attiva e 4 decessi

Chiusi il cimitero, i parchi e i sentieri. Vietato il gioco lecito con vincita in denaro

OLGIATE MOLGORA – Sale a quattro il numero dei casi di decessi nel Comune di Olgiate Molgora. A comunicarlo il sindaco Giovanni Battista Bernocco ieri, sabato, con un video rivolto ai suoi concittadini.

“Ad oggi i casi di cittadini positivi al Covid-19 sono 15 e le persone in sorveglianza attiva (quarantena) sono 16 – ha scritto il primo cittadino – Tra le persone in quarantena fortunatamente nessuno al momento ha contratto la malattia. Purtroppo nel nostro comune dall’inizio dell’emergenza i decessi sono stati 4. Per quanto riguarda invece la Casa dei Ragazzi gli ospiti stanno tutti bene, anche coloro che hanno contratto la malattia, e a breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità”.

Queste le “buone notizie”, come ha dichiarato il sindaco, che dimostrano come la situazione “sia rimasta stazionaria da alcuni giorni e, anzi, sembri essere in miglioramento”.

Le misure di sicurezza previste

Bernocco ha quindi aggiornato i propri cittadini riguardo alle ulteriori misure di sicurezza adottate nel comune, in accordo con gli altri sindaci della provincia e su indicazione della Prefettura.

Queste comprendono la chiusura al pubblico del cimitero comunale e la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro nei locali dove si svolgono attività miste (bar, tabacchi, sale gioco).

Istituito anche il divieto di accesso a sentieri, mulattiere o percorsi escursionistici su tutto il territorio comunale, la chiusura della casetta dell’acqua e dei distributori di latte, il divieto di accesso al pubblico nei parchi, nelle aree verdi e aree gioco e ai giardini pubblici.

Il sindaco ha poi ricordato come non sia consentito svolgere attività ludiche e ricreative all’aperto, mentre è possibile svolgere individualmente attività motoria entro i 200 metri dalla propria abitazione, purché nel rispetto della distanza minima di almeno un metro da ogni altra persona.

Gli animali d’affezione potranno essere accompagnati fuori dalla propria abitazione per esigenze fisiologiche entro e non oltre i 200 metri di distanza dalla propria abitazione e le uscite per gli acquisti consentiti, evitando di recarsi quotidianamente a fare la spesa, vanno limitate ad un solo componente per nucleo familiare alla volta.

I controlli

A vigilare sul rispetto delle regole, la Polizia Locale che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, “sta svolgendo su tutto il territorio comunale controlli straordinari per il rispetto di queste prescrizioni”.

“Sono misure forti, me ne rendo conto, ma necessarie per superare tutti insieme questo momento di grave difficoltà – ha concluso il sindaco – In proposito vi ringrazio di cuore per il grande sacrificio che ognuno di noi sta vivendo e per il senso civico che gli olgiatesi hanno dimostrato fin dall’inizio. Rinnovo il ringraziamento a tutti i volontari che stanno operando per aiutare quanti sono in difficoltà”.