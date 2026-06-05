Olgiate. E’ morto don Giancarlo Cereda, parroco a San Zeno dal 1994

Il sacerdote era ricoverato in ospedale per una caduta

Cordoglio e dolore per la morte di don Giancarlo Cereda, volto simbolo della comunità parrocchiale di San Zeno

OLGIATE MOLGORA – Un’istituzione, un simbolo, una presenza assidua e costante per generazioni di olgiatesi. Commozione, dolore e cordoglio per la morte di don Giancarlo Cereda, 85 anni, parroco di San Zeno dal lontano 1994.

La notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare questa mattina, venerdì 5 giugno, lasciando sgomenti e attonite tutte le persone che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo: don Giancarlo è morto stanotte in ospedale dove era ricoverato a seguito di una caduta che in un primo momento non sembrava fosse particolarmente grave. A seguito del ricovero ospedaliero è emersa la presenza di un’emorragia interna che ha reso necessario sottoporre l’anziano sacerdote a una delicata operazione chirurgica. Nella notte don Giancarlo è purtroppo spirato.

Solo sabato scorso, durante la messa prefestiva, lo stesso sacerdote aveva annunciato dal pulpito il trasferimento a Lecco alla Casa di Cura Beato Luigi Talamoni di Lecco.

Don Giancarlo, classe 1940, venne ordinato sacerdote il 19 settembre 1965, celebrando la prima messa a Verderio, paese dove la sua famiglia si era da poco trasferita. Come prima esperienza sacerdotale venne mandato al Collegio San Carlo poi venne trasferito per 25 anni come coadiutore nella parrocchia milanese di San Galdino, in un contesto complesso segnato da disagio sociale, tossicodipendenza e povertà.

Nel 1981 fondò l’associazione “La Strada”, dedicata proprio al recupero di giovani in difficoltà. Un’attenzione, quella posta alle nuove generazioni, portata anche a San Zeno dove il sacerdote iniziò il suo ministero nel 1994, diventando anno dopo anno un punto di riferimento per la comunità parrocchiale e l’intero paese di Olgiate.

Lo scorso 26 novembre aveva festeggiato l’85esimo compleanno insieme ai suoi parrocchiani che gli avevano scritto questa dedica sui social: “Sempre saldamente in sella al motore della Parrocchia, le sue giornate trascorrono senza sosta con ritmi vorticosi tra giri di benedizioni, catechesi, visite agli ammalati, celebrazioni, riunioni serali, etc etc… Rallentare?? Non se ne parla!!! Gli auguriamo di conservare sempre il suo spirito ottimista e gioviale, e perché no?? Finalmente scoprire, ogni tanto, i benefici che può portare un proficuo riposo (quello vero, non quello al volante!)”