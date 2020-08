Olgiate, furto al magazzino del Comune: rubati gli attrezzi per la pulizia del verde

Il valore degli attrezzi rubati ammonta a 3.700 euro a cui vanno aggiunti 6mila euro di danno al portone di accesso al deposito

Il sindaco Bernocco ha intenzione di posizionare nella zona delle telecamere

OLGIATE – Hanno rubato tutti gli attrezzi utilizzati per il taglio dell’erba e la pulizia delle aree verdi. E’ un furto ingente quello messo a segno ai danni del Comune a seguito dell’incursione nel magazzino comunale situato al piano interrato dell’edificio che ospita la palestra della scuola primaria di viale Sommi Picenardi. L’episodio si è verificato molto probabilmente nella notte tra il 15 e il 16 agosto: ad accorgersi del fatto sono stati gli stessi dipendenti del Comune che hanno provveduto subito a contattare il sindaco Giovanni Battista Bernocco e a sporgere denuncia ai Carabinieri.

Affranto e arrabbiato per l’episodio il primo cittadino che ha appena terminato di effettuare la conta dei danni: “Siamo di fronte a un furto di 3.700 euro per ciò che riguarda le attrezzature rubate. I ladri hanno prelevato tutto: dai soffiatori ai decespugliatori utilizzati dagli stradini per la pulizia e il taglio dell’erba. Bisognerà riacquistare tutto”. Oltre alle attrezzature, il Comune dovrà anche risistemare il portone di accesso al magazzino: “Nel cercare di sollevarlo per aprilo, l’hanno sfondato completamente. Abbiamo già fatto una prima previsione di spesa per metterlo a posto e si parla di circa 6mila euro”.

Un esborso ingente a cui si dovrà aggiungere, nel prossimo futuro, l’investimento relativo all’acquisto di telecamere per videosorvegliare la zona. “Chi ha agito conosceva perfettamente la zona e ha potuto agire indisturbato. Per questo installeremo delle telecamere anche qui”.