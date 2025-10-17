Olgiate in lutto per la scomparsa di padre Luigino Brambilla

Padre Luigino Brambilla aveva 85 anni ed era missionario della Consolata

Il funerale verrà celebrato sabato alle 9 nella “sua” San Zeno

OLGIATE MOLGORA – Verrà celebrato sabato 18 ottobre alle 9 in chiesa parrocchiale a San Zeno il funerale di padre Luigino Brambilla, 85 anni, missionario della Consolata.

Nato il 28 dicembre 1939 a Olgiate Calco, allora uniti in un unico Comune, padre Luigino aveva pronunciato la professione perpetua di fede a Torino nel 1962 ed era stato poi ordinato sacerdote nel 1964 a Roma.

Il mondo, per lui, è sempre stato quello della missione: dopo una prima esperienza in Giappone, padre Luigino era arrivato in Kenya innamorandosi di questa realtà e spostandosi di villaggio in villagio fino al 2024, quando ha fatto ritorno alla casa madre di Torino.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, il feretro del religioso arriverà nella chiesa parrocchiale, dove verrà recitato il rosario alle 20.30.

La notizia della scomparsa del padre missionario ha suscitato dolore e cordoglio nell’intera comunità, dove era molto conosciuto e stimato. La parrocchia ha voluto ricordarne l’impegno di una vita spesa per l’annuncio del Vangelo e di testimonianza con i più umili. Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco, si è unita al cordoglio esprimendo l’auspicio che possano restare “a tutti noi il ricordo del suo esempio e delle tante opere di bene per il prossimo”.