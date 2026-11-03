Olgiate: incidente auto moto in via Pilata, disagi al traffico

Lo scontro è avvenuto questa mattina, martedì, poco dopo la strettoia di via Pilata

Coinvolti un’auto e una moto

OLGIATE MOLGORA – Incidente tra un’auto e una moto in via Pilata, poco dopo la strettoia regolamentata dai semafori. L’allarme alla centrale operativa di Areu è scattato poco prima delle 8, quando alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto un uomo a terra dopo essere stato sbalzato dalla sella della moto.

Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco mentre i rilievi sono stati affidati ai carabinieri a cui spetterà anche il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da quanto è stato possibile apprendere l’auto, una Renaul Clio, viaggiava da Merate in direzione di La Valletta Brianza mentre la moto procedeva in direzione opposta.

La strada, molto utilizzata per bypassare il traffico lungo la SS 342, è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente e di pulizia della carreggiata. Inevitabili le ripercussioni al traffico.