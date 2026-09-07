Olgiate: individuato l’autore dell’aggressione con il cacciavite in via della Stazione

Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri per fare luce sull’accaduto

L’aggressione era avvenuta sabato pomeriggio: un 29enne era stato trasportato in codice giallo all’ospedale

OLGIATE MOLGORA – Sarebbe stato individuato l’autore della feroce aggressione avvenuta sabato scorso, 5 settembre, poco prima delle 18 in via della Stazione a Olgiate. I carabinieri della Compagnia di Merate sarebbero riusciti a risalire all’autore del pestaggio, avvenuto brandendo in mano un cacciavite, grazie alle testimonianze raccolte sul luogo e un meticoloso lavoro di indagini.

Gli accertamenti sono ancora in corso al fine di delineare, nel dettaglio, quanto avvenuto, mettendo in luce anche i motivi che hanno fatto scaturire l’aggressione. Non è escluso, anzi, sembra la pista più probabile che tra aggressore e aggredito vi fossero delle antiche ruggine, divampate poi sabato quando il 29enne, giunto in sella alla moto davanti alla macelleria islamica, sarebbe stato aggredito rimediando ferite al volto e agli arti.

Da chiarire anche il ruolo di una terza persona, vista arrivare sul posto in bicicletta e rimasta a debita distanza dall’aggressione salvo poi sparire quando sono stati allertati i soccorsi.