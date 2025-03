Olgiate, investita sulle strisce: donna di 74 anni in “giallo” al Mandic

E’ successo questa mattina, giovedì, intorno alle 11.30

L’investimento è avvenuto all’incrocio tra via Roma e via Canova

OLGIATE MOLGORA – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto in transito, la cui giovane conducente è stata probabilmente abbagliata dalla luce del sole.

Una donna di 74 anni è stata trasportata in codice giallo (media gravità) all’ospedale San Leopoldo Mandic dopo essere finita a terra a seguito dell’urto con un’auto. L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 6 marzo, una manciata di minuti dopo le 11.30 all’incrocio tra via Roma e via Canova nel centro del paese.

Sul posto, allertati da alcuni passanti, sono giunti l’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’automedica, gli agenti della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio e i carabinieri della Compagnia di Merate, a cui sono stati affidati i rilievi del sinistro.