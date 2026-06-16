Olgiate, blitz dei carabinieri nell’ex trattoria abbandonata: denunciati gli abusivi

Il blitz è scattato questa mattina, martedì, a Olgiate Molgora

L’immobile, che una volta ospitava la famosa trattoria da Bianca, era occupato da almeno 7 persone

OLGIATE MOLGORA – Blitz dei carabinieri questa mattina, martedì, all’interno dell’immobile che ospitava anni fa la trattoria Da Bianca, trasformato da qualche tempo in un bivacco di fortuna da parte di alcune persone.

I controlli sono scattati a seguito delle ripetute segnalazioni di diversi residenti insospettivi dal continuo via vai dall’edificio, da tempo abbandonato, situato all’incrocio tra via Fabbricone, via Cantù e via San Primo, vicino al passaggio della linea ferroviaria.

Gli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Merate, con l’ausilio degli agenti della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, hanno confermato i timori denunciati dai cittadini: all’interno dello stabile sono state trovate 7 persone, tutte di cittadinanza straniera, di cui alcuni senza documenti. Quest’ultimi sono stati portati in Caserma a Merate per il fotosegnalamento mentre gli altri sono stati fatti uscire dall’immobile.

Per tutti è scattata la denuncia in base all’articolo 633 del codice penale per invasione di terreni ed edifici.

Concluso l’intervento all’ex trattoria, la vicenda ha fatto registrare, poco dopo, un ulteriore capitolo, questa volta in stazione. Uno degli abusivi infatti si è recato in stazione con un cane di grossa taglia legato a una corda. Giunto nel sottopasso dello scalo ferroviario, il cane ha cominciato a mordere il padrone per cercare di liberarsi dalla corda. Una situazione molto pericolosa che ha visto intervenire subito gli agenti della Polizia locale che, per evitare la fuga del cane, hanno sbarrato l’accesso al sottopasso in attesa dell’arrivo dell’accalappiacani.