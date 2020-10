Olgiate, ladro in azione alla scuola materna: arrestato dai Carabinieri

L’uomo comparirà questa mattina, venerdì, in Tribunale per essere sottoposto a giudizio con rito direttissimo

OLGIATE – Era entrato all’interno della scuola materna di viale Sommi Picenardi per rubare, ma è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri e stamattina comparirà in Tribunale per essere sottoposto a giudizio con rito direttissimo. Intervento ieri sera, giovedì, dei carabinieri del Radiomobile di Merate e della stazione di Brivio per trarre in arresto un uomo che era entrato alla scuola materna paritaria per rubare.

Sembrerebbe che l’uomo abbia preso di mira le macchinette del caffè cercando di scassinarle effettuando poi delle perlustrazioni anche negli altri locali alla ricerca molto probabilmente di soldi e cibo. Non aveva però fatto i conti con la prontezza di riflessi di un residente nelle abitazioni limitrofe alla scuola che, non appena sentito il rumore dell’antifurto, ha allertato il 112. I carabinieri si sono così precipitati a Olgiate, riuscendo a cogliere sul fatto il ladro che questa mattina comparirà in Tribunale davanti al giudice per il direttissimo. Resta da capire se l’uomo abbia agito da solo o fosse in compagnia di un complice, riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Informato dell’accaduto, il sindaco Giovanni Battista Bernocco sottolinea: “L’episodio di ieri sera conferma la bontà di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine movimenti sospetti e suoni d’allarme. Come amministrazione comunale stiamo lavorando, di concerto con la Prefettura, per l’attivazione del servizio del controllo di vicinato, che in molte realtà limitrofe si è rivelato uno strumento utile per prevenire i furti”.