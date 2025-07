Olgiate Molgora, auto si ribalta nella notte: illeso un 41enne

L’incidente è avvenuto alle 3.00 in via Cantù

OLGIATE MOLGORA – Paura nella notte a Olgiate Molgora per un incidente stradale che si è verificato in via Cesare Cantù intorno alle ore 3.00. Un’auto si è ribaltata lungo la carreggiata e una persona, un uomo di 41 anni, è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, allertati per mettere in sicurezza l’area e gestire il veicolo che si è ribaltato. Attivata anche la centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha inviato sul luogo un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora. I sanitari hanno prestato assistenza all’uomo, che però non ha necessitato del trasporto in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità. La dinamica del sinistro non è ancora stata resa nota, ma secondo quanto riferito l’incidente avrebbe coinvolto soltanto il conducente del mezzo, senza altri veicoli o passeggeri coinvolti.