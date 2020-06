Olgiate Molgora, cade in bici, soccorsa bimba di 11 anni

Soccorsi in azione intorno alle 10 a Beolco

OLGIATE MOLGORA – Incidente questa mattina a Olgiate, nella frazione di Beolco: una bimba di 11 anni è caduta in bicicletta procurandosi un trauma cranico.

E’ successo intorno alle 10. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, allertati in codice rosso: sul posto si sono portate un’ambulanza e un’automedica, in volo si è alzato anche l’elisoccorso di Como.

La bimba è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ospedale a Lecco per gli accertamenti del caso.