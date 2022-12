Olgiate Molgora. Violento scontro sulla Sp342, soccorse tre persone

Nello schianto coinvolta anche una ragazzina di 12 anni, nessuno sarebbe in pericolo di vita

La strada che collega Olgiate e Calco è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso

OLGIATE MOLGORA – Scontro frontale tra due auto lungo la Strada Provinciale 342, a Olgiate Molgora, proprio nei pressi del cavalcavia ferroviario. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle ore 15 di oggi, domenica 11 dicembre, in seguito a un incidente tra una Volkswagen Golf che andava verso Olgiate e una Citroen C3 che viaggiava verso Calco.

Sul posto sono giunte immediatamente tre ambulanze, un’automedica e i Vigili del Fuoco di Lecco e Merate. Violento lo scontro che ha visto coinvolte tre persone: una ragazzina di 12 anni, una donna di 52 anni e un uomo di 56 anni, nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

La ragazzina è stata infatti trasportata in codice giallo in ospedale a Bergamo per un trauma all’emitorace e al ginocchio mentre la donna di 52 anni è stata indirizzata all’ospedale di Lecco per un trauma alla spalla. Stesso ospedale di destinazione per l’uomo di 56 anni che nello scontro ha rimediato una contusione cranio fracciale.

La strada è stata chiusa momentaneamente per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dell’incidente e la rimozione dei mezzi. I Carabinieri della Compagnia di Merate dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.