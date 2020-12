L’allarme è scattato ieri sera, domenica, intorno alle 22.30

Sul posto, allertati da un residente, il sindaco e i carabinieri

OLGIATE- Nuova intrusione al magazzino comunale, ma i ladri scappano a mani vuote. E’ successo ieri sera, domenica, intorno alle 22.30 quando il sindaco Giovanni Battista Bernocco è stato avvisato da un residente della presenza di qualcuno all’interno del magazzino del Comune, situato nell’immobile che ospita la palestra in viale Sommi Picenardi.

Non è la prima volta che il locale viene preso di mira dai malintenzionati: a fine agosto infatti dei ladri avevano messo a segno un colpo rubando alcuni attrezzi utilizzati dagli operai del Comune per la manutenzione del verde. Ieri sera la nuova intrusione, questa volta non andata a segno. Non appena avvisato della presenza di persone sospette all’interno dell’immobile comunale, il sindaco ha avvisato i carabinieri e si è portato in viale Sommi Picenardi.

“Appena sono arrivato la luce esterna, che si accende al passaggio delle persone, era ancora accesa – racconta il primo cittadino -. Il tempo di accorgermi di questa cosa e sono arrivati i militari. Insieme siamo entrati nello stabile e non c’era più nessuno. Vuol dire che erano appena andati via”. Un rapido sopralluogo interno è bastato per capire che i ladri erano scappati a mani vuote senza rubare niente. Restano i danni, ovvero i danneggiamenti alle porte forzate per entrare nel magazzino.

Già oggi, lunedì, l’amministrazione comunale è intervenuta per sistemare gli accessi: “Predisporremmo anche un impianto di allarme che avevamo ordinato subito dopo il precedente furto” conclude Bernocco.