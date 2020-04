Olgiate, peggiorata la situazione alla Casa Famiglia: 13 morti dal 30 marzo

Sono stati sottoposti a tampone tutti gli ospiti, i volontari e il personale sanitario della struttura

Aumentati a 17 i casi accertati di infezione da covid 19 in paese: guarite 9 persone

OLGIATE MOLGORA – “Sono giorni molto tristi per tutti noi, la situazione nella Casa Famiglia di Olgiate Molgora si è evoluta per il peggio. Da lunedì 30 marzo ad oggi le persone che sono mancate sono 13”. Sono parole cariche di dolore quelle pronunciate dal sindaco Giovanni Battista Bernocco alla luce della situazione, delicata e complessa, registrata così come in molte strutture di tutta Italia anche nella casa di riposo di via Aldo Moro.

“Ribadisco, anche in questa occasione, i miei sentimenti di vicinanza e di cordoglio per le loro famiglie che stanno vivendo momenti di grande sofferenza. In questo momento di dolore non può certo essere di consolazione, ma vi assicuro che la struttura ha messo in atto tutte le procedure possibili per il contenimento del focolaio di Covid 19. Con un importante sforzo organizzativo sono stati eseguiti i test per tutti gli ospiti, gli operatori e i volontari che lavorano presso la struttura. Come vi avevo anticipato, i volontari del Comune, che da oggi sono 10, fanno sentire costantemente la loro presenza per dare conforto agli ospiti della Casa Famiglia”.

I casi di infezione accertati

Il sindaco ha poi aggiornato i dati sui casi accertati di infezione da covid 19 in paese. “Sono cresciuti, seppur limitatamente, e da 15 sono diventati 17. Sette ospiti della Casa dei Ragazzi sono ufficialmente guariti, così come altri due olgiatesi che avevano contratto la malattia. Attualmente sono 21 le persone in quarantena e 6 (se si esclude il dramma che stiamo vivendo con la nostra RSA) restano i decessi”.

Chiuso il cimitero: volontari al lavoro per pulirlo

Il cimitero comunale, situato a San Zeno, resterà chiuso anche in occasione di Pasqua: “Ma come Comune abbiamo attivato un servizio di pulizia straordinaria. Desidero in proposito ringraziare con tutto il cuore i volontari della “Sbiellata Sanzenese” che, a cominciare da questo pomeriggio, martedì, si sono offerti di mettere in ordine tutti i monumenti, togliere i fiori secchi e sostituirli con un ramoscello d’ulivo”.

Mascherine in distribuzione da settimana prossima

Quanto alle mascherine, Bernocco ha aggiunto: “Dopo averle donate, già a partire da metà marzo, alle strutture sanitarie del nostro Comune e ai negozianti che ne hanno fatto richiesta, come anticipato ne abbiamo acquistate 8.000 a cui si aggiungono le 1.700 che Regione Lombardia ha destinato ad Olgiate. La distribuzione, casa per casa, grazie all’aiuto della Protezione Civile, avverrà a partire dalla prossima settimana. Vi chiedo quindi di pazientare ancora qualche giorno e di non recarvi in farmacia, in Comune o nei negozi evitando di uscire di casa”.

Stabiliti anche i requisiti per la distribuzione dei buoni spesa. Da mercoledì mattina, sul sito del Comune, saranno pubblicate le modalità per farne richiesta.