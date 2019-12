Olgiate piange Franco Colombo, imprenditore, ex vice sindaco e volto noto delle associazioni

Aveva 89 anni. Lascia la moglie e quattro figli. Era stato vice sindaco dal 1978 al 1983

Capomastro, ha visto crescere e sviluppare Olgiate anche dal punto di vista del tessuto sociale e associativo

OLGIATE – Una persona stimata e conosciuta, legata indissolubilmente alla crescita e allo sviluppo della sua Olgiate. Se ne è andato lasciando un grande vuoto in tutta la comunità Franco Colombo, scomparso nei giorni scorsi all’età di 89 anni. Imprenditore nel settore edile (aveva portato avanti la tradizione di famiglia iniziata dalla Colombo Antonio e figli), Colombo aveva ricoperto dal 1978 al 1983 il ruolo di vice sindaco nell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Gargari. Uomo generoso e disponibile, non si era mai tirato indietro quando c’era da dare una mano e contribuire allo sviluppo di Olgiate, paese che ha visto crescere e trasformarsi passando dall’antica tradizione contadina a quella attuale.

Sua la costruzione della scuola media e della torre di Mondonico

“Sua” la costruzione dell’edificio che ospita la scuola media e anche della torre che svetta in alto a Mondonico, rappresentando oggi uno dei tratti tipici della frazione che ispirò pittori come Gola e Morlotti. Suo anche il contributo nella realizzazione dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria della Chiesa, come ricorda la figlia Paola Colombo, attuale assessore all’Istruzione nell’amministrazione Bernocco: “Mio padre faceva parte del team di artigiani messo insieme dall’allora parroco don Natale Beretta per la costruzione del nuovo oratorio”. Lavoratore attento e scrupoloso (negli anni d’oro dell’edilizia, la sua impresa contava qualcosa come cento dipendenti), Colombo ha legato il suo nome anche allo sviluppo del tessuto associativo di Olgiate.

Tra i fondatori della Pro Loco e della Polisportiva Aurora

Fondamentale il contributo per la nascita della Pro Loco, nata 64 anni fa con primo presidente Brivio e altrettanto decisivo il suo apporto nella creazione della Polisportiva Aurora. “Mi ricordo che venne a casa a chiedere a me e ai miei fratelli se ci piaceva il nome Aurora e cosa pensavamo dei colori giallo e rosso”. Ricordi, carichi di emozioni e di affetto, che animano ora la testa e il cuore delle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscere da vicino Franco Colombo. Molti gli olgiatesi che sabato hanno voluto prendere parte al funerale per tributare l’ultimo, caloroso saluto a una vera e propria istituzione di Olgiate Molgora. Franco lascia la moglie Maria, i figli Elio, Luisella, Paola e Luca, dieci nipoti e anche una pronipotina.