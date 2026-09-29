Olgiate, pugni a sindaco, vice e dipendente: aggressore denunciato per lesioni e percosse

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri ieri pomeriggio, lunedì

Venerdì ha aggredito il vice sindaco Fratangeli, ieri se l’è presa con il sindaco e un dipendente comunale

OLGIATE MOLGORA – E’ stato denunciato per percosse e lesioni personali l’uomo di 50 anni, residente a Calolzio, che ieri pomeriggio ha aggredito il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco e un dipendente comunale giunto in soccorso del primo cittadino. Si tratta della stessa persona che qualche giorno prima, venerdì sera, aveva già aggredito verbalmente e con schiaffi il vice sindaco Matteo Fratangeli, reo di avergli chiesto conto della sua presenza fuori dal Municipio in orario di chiusura degli uffici.

Dopo la prima aggressione avvenuta appunto venerdì, il calolziese è tornato ieri pomeriggio a Olgiate e la sua presenza è stata notata dal primo cittadino durante la riunione di Giunta a cui il vice sindaco era collegato da remoto per via di impegni lavorativi. Bernocco ha così scattato una fotografia all’uomo, che si aggirava nel piazzale del Municipio, ricevendo conferma dal suo vice sull’identità dello stesso.

Sono stati così allertati i Carabinieri, ma prima del loro arrivo l’uomo è entrato nell’auto del sindaco, parcheggiata lì vicino, rubando dei documenti con cui è scappato. E’ stato visto poi tornare in Municipio ed è stata in questo momento che ha aggredito il sindaco, sempre a schiaffi. Nel frattempo sono però intervenuti i carabinieri che hanno bloccato l’aggressore trasferendolo in caserma per accertamenti. L’uomo è stato così denunciato e sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, in merito soprattutto alla ripetuta presenza del calolziese fuori dal Municipio.