Ragazzo di 26 anni trovato morto in casa: dolore e sconcerto a Olgiate

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia per accertare i motivi della morte

Originario della Sicilia, viveva da alcuni anni a Olgiate: era appassionato di fotografia e di cucina

OLGIATE MOLGORA – Non rispondeva più al telefono e per questo i familiari si sono allarmati facendo poi purtroppo la tragica scoperta. E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Aldo Moro Angelo Lottermoser, 26 anni, residente in paese da alcuni anni.

Di origini siciliane, più precisamente di Valguarnera Caropepeterra, Angelo si era trasferito da qualche tempo a Olgiate Molgora, dove la madre insegna alle scuole elementari di viale Sommi Picenardi. Amante della fotografia e della cucina, in passato aveva lavorato nella cucina di un ristorante. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese: tantissimi i ricordi apparsi sulla sua pagina Facebook a conferma di quanto il ragazzo fosse amato e benvoluto.

Un ragazzo pieno di vita

Gli amici lo dipingono come un ragazzo pieno di luce, bellezza e brio, educato e gentile, sempre pronto ad affrontare ogni giornata con il sorriso. “È vero… Vanno via sempre i migliori!” ha sottolineato un amico mentre una ragazza ha ricordato su Facebook: “Potrei scrivere tante cose, tanti ricordi che mi legano a te, abbiamo lavorato assieme per circa 2 anni ma insieme a gli altri eravamo diventati una famiglia, eri il più piccolo ma ti sentivi già grande, mi proteggevi perché mi dicevi “io u ta frat mascul sugn”, quando abbiamo finito questo percorso lavorativo ci siamo allontanati, ‘ ma quando ci incontravamo ricordo ancora i tuoi super abbracci e la tua voglia di prendere a morsi la vita…. Ti ricorderò sempre per il sorriso e la tua testa dura… Ciao al mio super testone. Rimarrai sempre qui. La vita è ingiusta”.

Sul corpo del ragazzo è stata predisposta l’autopsia al fine di stabilire le cause del decesso. Non è escluso che Angelo possa essere morto a causa di una malattia cronica da cui era affetto.