Olgiate, Rsa Casa Famiglia: “Siamo usciti dalla fase più acuta del dramma”

Buone notizie dalla Rsa di via Aldo Moro: negli ultimi giorni non ci sono stati più morti

Aumentano anche i casi di persone guarite da covid 19. Il sindaco illustra le decisioni per la fase 2

OLGIATE – “Da cinque giorni non ci sono stati decessi nella nostra Rsa e negli ultimi 13 giorni una sola persona è venuta a mancare. Al momento non ci risulta però che questo decesso sia collegabile a infezione da Coronavirus. Alla famiglia dell’anziano scomparso vanno le mie più sentite condoglianze”.

Sono queste le parole usate dal sindaco Giovanni Battista Bernocco nel commentare l’uscita da quella che lui stesso ha definito “la fase più acuta di questo dramma che ha scosso profondamente la nostra comunità. Quando avremo la certezza che tutto sarà finito avrò modo di comunicarvi, nel dettaglio, tutto ciò che è stato fatto da Ats, dalla direzione della RSAsa e dal Comune – per quanto di competenza – per fronteggiare questa emergenza. In questo momento vorrei solamente ribadire la mia vicinanza ai parenti delle persone venute a mancare e la mia disponibilità a rispondere a qualsiasi loro richiesta”.

Cresce intanto il numero di olgiatesi guariti da Covid 19: sono 15 le persone che hanno vinto la malattia e stanno bene. Gli attualmente positivi, in calo, sono 29 e le persone in sorveglianza attiva sono 25. I decessi legati al Covid 19 restano ufficialmente 11, ma come vi ho già comunicato solo 5 dei 29 decessi della Rsa rientrano in questa lista.

Quanto ai buoni spesa le domande ricevute sono state 213. Di queste, 135 rientravano nei requisiti e sono state soddisfatte, mentre altre 32 famiglie hanno ricevuto il pacco alimentare grazie alle donazioni dei privati e della Caritas, che ancora una volta ringrazio.

Da lunedì riapriranno cimitero e i parchi pubblici. Nei giorni successivi, dopo aver proceduto alla sanificazione, riaprirà anche la casa dell’acqua. Giovedì prossimo – a meno di diverse indicazioni da Regione Lombardia – riaprirà il mercato comunale per i soli banchi alimentari.