Olgiate: scontro tra due auto in via Pilata. Una donna al Ps

L’incidente è avvenuto oggi, poco dopo le 13

Una donna di 44 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo

OLGIATE – Scontro tra due auto in via Pilata: è successo oggi, giovedì, poco dopo le 13. L’incidente, i cui rilievi sono stati affidati alla Polizia locale, è avvenuto all’intersezione con via Monte Rosa, strada da cui usciva una Mini con a bordo una donna.

L’auto si è scontrata con un’altra utilitaria in marcia lungo via Pilata in direzione del centro di Olgiate. L’urto è stato inevitabile e i due mezzi sono finiti entrambi contro il marciapiede situato sul lato opposto della strada.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, insieme all’ambulanza della Croce Bianca Merate, si sono portati anche i Vigili del Fuoco. La donna alla guida della Mini è stata trasportata in ospedale a Merate in codice giallo.