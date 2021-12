Olgiate. Scontro tra tre mezzi sulla Provinciale: soccorsa una donna

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì

Tre i mezzi coinvolti: una donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti

OLGIATE – Sono tre i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina, lunedì, poco dopo le 8.30, lungo la Provinciale tra Olgiate e Beverate.

In base a quanto è stato possibile apprendere sul posto e che dovrà trovare conferma dai rilievi delle forze dell’ordine, l’urto è avvenuto in un primo momento tra la Ford Fiesta in svolta verso la provinciale e una Bmw che proveniva da dietro.

Non riuscendo a frenare a causa dell’asfalto viscido, l’automobilista alla guida dell’auto tedesca è finito sulla corsia opposta urtando la Peugeot. Nello scontro una donna di 61 anni è rimasta ferita: per lei si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate in codice verde.