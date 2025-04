Olgiate, uomo di 87 anni rapinato del borsello in strada

E’ successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì, in via Risorgimento

L’anziano è caduto a terra ed è stato trasportato all’ospedale di Merate

OLGIATE MOLGORA – Stava camminando per strada quando è stato improvvisamente rapinato del borsello da due persone che gli sono piombate alle spalle. È successo nella tarda mattinata di oggi, venerdì, in via Risorgimento, la strada che corre parallela alla linea ferroviaria.

L’uomo, residente in zona, non ha fatto quasi in tempo ad accorgersi di quanto stava succedendo che è finito bruscamente a terra. Una caduta rovinosa tanto che è stato necessario allertare i soccorsi. Sul posto, in codice giallo, si è portata un’ambulanza che dopo le prime cure prestate sul posto, ha trasportato l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate con diverse escoriazioni e un forte dolore al femore.

Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto cercando di dare un volto agli aggressori: da quanto appreso sarebbero due persone di origine straniera.