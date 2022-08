L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via del Centenario e via Vittorio Veneto

Tra le cause potrebbe esserci un malore, inutili tutti i tentativi dei soccorsi

OLGIATE MOLGORA – Drammatico incidente, forse causato da un malore, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 agosto, in via del Centenario a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle ore 17 per un’auto che è andata a sbattere contro l’edificio situato posto all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via del Centenario.

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine (allertato anche l’elisoccorso): inutili tutti i tentativi di salvare la vita alla persona di 52 anni al volante, purtroppo all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare. Si ipotizza che alla base dell’incidente possa esserci un malore.