Olgiate, vandali danneggiano la cassetta degli attrezzi del Piedibus

Nella cassetta sono custoditi la corda e il termometro usati per garantire la sicurezza dei bimbi del Piedibus

L’amarezza del sindaco: “Invito chi ha compiuto questo stupido gesto a spiegarmi le ragioni”

OLGIATE – Vandali in azione in via Aldo Moro. Questa mattina, giovedì, i volontari del servizio Piedibus hanno trovato la cassetta dei materiali situata lungo la via danneggiata. Un vandalismo bello e buono che ha riempito di rabbia e amarezza i volontari e l’amministrazione comunale che ha voluto stigmatizzare l’accaduto sottolineando come la casetta custodita oggetti, come la corda e il termometro, necessari per tenere le distanze e misurare la febbre, garantendo così la sicurezza di tutti i bambini che si recano a scuola a piedi.