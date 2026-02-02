Olimpiadi, c’è chi contesta: a Merate apparsi volantini sui muri

I volantini di contestazione alle Olimpiadi sono stati affissi nella notte

Domani, martedì, è previsto il passaggio della fiaccolata olimpica anche per Merate

MERATE – “Fake snow. Real profit”, “Niente giochi su un pianeta morto”, “Non torneranno i larici”. Sono solo alcuni dei messaggi contenuti nei volantini apparsi questa mattina, lunedì, sui muri di diversi edifici della città.

Un gesto di evidente contestazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ormai prossime all’inizio. Dopo la tappa ieri, domenica, a Lecco, la fiaccola olimpica si appresa a transitare domani, martedì 3 febbraio, per le vie della città.

Proprio per questo l’amministrazione comunale ha voluto iniziare a scaldare l’atmosfera ospitando sabato pomeriggio le mascotte olimpiche Tina e Milo con il laboratorio Coloriamo le Olimpiadi tenuto dalla Pro Loco mentre domani mattina sono attese in piazza i bambini dei tre plessi della scuola primaria e i ragazzi delle scuole medie mentre gli studenti delle scuole superiori si disporanno lungo via De Gasperi accogliendo l’arrivo in città di tedofori.

Un clima di attesa e festa non condiviso da tutti. C’è infatti chi invece però ha deciso di contestare l’appuntamento olimpico criticandolo, con dei volantini realizzati con semplici fogli A 4, per le spese economiche e ambientali giudicate eccessive e insostenibili.

Messaggi che sono stati però, nel giro di poco, rimossi dagli agenti della Polizia locale intervenuti per strappare dai muri i volantini.