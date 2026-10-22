Omicidio di Imbersago, svolta nelle indagini: individuato il presunto aggressore

La Procura di Lecco ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un connazionale della vittima

Svolta nell’omicidio di Imbersago: ha un nome l’aggressore del 34enne marocchino trovato morto in via IV novembre

IMBERSAGO – Svolta nelle indagini relative all’omicidio avvenuto l’altra notte a Imbersago, quando un uomo di 34 anni, di origine marocchina, è stato trovato morto in strada dopo una feroce lite. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha emesso nella mattinata di oggi, giovedì 22 ottobre, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un connazionale della vittima, Z.M., 34 anni. L’uomo è al momento ricercato da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, che dalla mezzanotte di ieri, mercoledì, sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’aggressione degenerata in omicidio e riuscire così ad assicurare alla giustizia i colpevoli.