Osnago, 27enne aggredito da un gruppo di giovani: in giallo al Manzoni

E’ successo ieri sera, poco prima delle 24, in via Edison

Il 27enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni

OSNAGO – L’hanno circondato e hanno iniziato ad aggredirlo con calci, pugni e schiaffi. E’ successo ieri sera, poco dopo le 23, in via Edison dove un ragazzo di 27 anni, di origini straniere, è stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di altri giovani.

Da quanto è stato possibile apprendere il gruppetto era formato da tre persone, a loro volta straniere e probabilmente connazionali dell’aggredito, che hanno inseguito il 27enne dopo una prima discussione iniziata nella zona del cimitero e degenerata poi nell’aggressione avvenuta lungo la vietta, sterrata, che porta allo Spazio Opera De Andrè.

A lanciare l’allarme, attivando la macchina dei soccorsi, alcuni residenti, richiamati alle finestre dalle urla e dalle grida: sul posto, si sono portate, in codice giallo, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Cornate e l’autoinfermieristica.

Il giovane, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo per un trauma alla gamba.

Da quanto è stato possibile apprendere nessuna delle persone coinvolte nell’aggressione sarebbe legata a Osnago.