Osnago, arrestato un 39enne ricercato per reati legati agli stupefacenti

L’uomo individuato a Osnago nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Imbersago

OSNAGO – Nel tardo pomeriggio del 6 novembre 2026, i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno proceduto all’arresto di un uomo di 39 anni, cittadino nordafricano e senza fissa dimora sul territorio nazionale.

I militari, nel corso dell’attività investigativa relativa all’omicidio avvenuto ad Imbersago lo scorso 21 ottobre, hanno rintracciato il soggetto a Osnago. L’uomo risultava gravato da un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, relativamente a reati attinenti la normativa sugli stupefacenti.

Il destinatario della misura deve espiare una pena residua definitiva pari a 1 anno e 2 mesi di reclusione e, pertanto, è stato associato presso la Casa Circondariale di Lecco a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Intanto continuano le ricerche da parte dei Carabinieri per assicurare alla giustizia il presunto autore dell’omicidio di Imbersago, costato la vita a Zouhair Mahfoud, 34enne marocchino, senza fissa dimora. Nei suoi confronti la Procura di Lecco ha emesso un provvedimento di fermo.