Osnago, auto si ribalta su un fianco: illeso il conducente

L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, intorno alle 13

Sul posto la Polizia locale: illeso il conducente

OSNAGO – Ha perso il controllo della Citroen su cui era al volante ed è finito in mezzo alla carreggiata con l’auto ribaltata su un fianco.

E’ successo oggi, venerdì, intorno alle 13 in via Martiri della Libertà a Osnago lungo il rettilineo che porta alla frazione meratese di Brugarolo. Nonostante il forte spavento, l’automobilista è uscito illeso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Presente, sul posto, anche la Polizia locale di Osnago e Lomagna. L’auto è stata poi rimossa e trainata sul carroattrezzi per le riparazioni del caso.