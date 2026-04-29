Osnago, caduta da moto lungo la Sp ex Ss342dir: ferita una 17enne

L’incidente intorno alle 7.45, intervento di ambulanza e carabinieri

OSNAGO – Intervento dei soccorsi nelle prime ore della mattinata a Osnago, lungo la Sp ex Ss342dir, per un incidente stradale che ha coinvolto una giovane motociclista. L’allarme è scattato intorno alle 7.45 circa per una caduta da moto: a rimanere ferita una ragazza di 17 anni.

Sul posto sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Merate, mentre la gestione sanitaria è stata coordinata da Soreu Laghi. È intervenuta un’ambulanza di AVPS Vimercate.

La giovane è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale di Vimercate.