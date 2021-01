Osnago, il Comune mette in guardia dalle frodi telefoniche

Diversi cittadini hanno ricevuto telefonate di un presunto consulente finanziario

Proponeva investimenti finanziari dicendosi d’accordo con il Comune

OSNAGO – Attenzione alle frodi telefoniche. A mettere in guardia gli osnaghesi è l’amministrazione comunale, dopo diverse segnalazioni giunte alla Polizia locale da diversi cittadini. “Alcune persone hanno infatti ricevuto in questi giorni dalle telefonate da una persona che, spacciandosi per consulente finanziario e dicendo di essere d’accordo con il Comune di Osnago, propone investimenti finanziari” fanno sapere dal Comune. Un particolare, quello dell’accordo con l’amministrazione comunale, su cui pone l’accento il comunicato diffuso dal sindaco Paolo Brivio precisando che “il Comune non ha preso alcun accordo con il soggetto interessato. Si sollecitano i cittadini a prestare la massima attenzione”. L’invito è a chi avesse elementi per risalire al soggetto in questione, di segnalarli alla Polizia locale al numero 329 2605237.