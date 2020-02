Osnago, incendiano i libri del bookcrossing: denunciati tre ragazzi

E’ successo nella notte tra sabato e domenica davanti alla stazione ferroviaria

Si tratta di un maggiorenne e due minorenni, tutti residenti fuori zona

OSNAGO – Hanno incendiato dei libri del bookcrossing presenti in stazione. Ma il loro gesto non è rimasto impunito. Sono stati prima identificati e poi denunciati tre ragazzi, fermati dai carabinieri della Compagnia di Merate l’altra notte mentre davano fuoco ai dei libri presi dallo scaffale del bookcrossing situato sul primo binario della stazione di Osnago. L’episodio, purtroppo non il primo del genere, è successo nella notte tra sabato e domenica, dopo le 4 di notte.

Alcuni ragazzi, probabilmente di ritorno dalla discoteca situata lungo la statale, stavano aspettando il primo treno per tornare a casa quando hanno pensato bene di ingannare l’attesa prendendo due libri per incendiarli. Dopo averli presi dallo scaffale che si affaccia sul primo binario, i ragazzi si sono diretti sul lato opposto della stazione, nella zona dove è situata la cabina elettrica e qui hanno incendiato i due volumi.

La loro azione non è rimasta però impunita visto che il loro gesto è stato subito notato da una pattuglia di carabinieri in transito nella zona. E così, dopo averli identificati e aver raccolto la loro identità, i carabinieri li hanno denunciati. Si tratta di due minorenni e di un ragazzo maggiorenne, tutti residenti fuori zona.

Sul posto sono giunti, a scopo precauzionale e preventivo, anche i vigili del Fuoco per accertarsi che le fiamme fossero spente del tutto.

Informato dell’accaduto anche il sindaco Paolo Brivio che, proprio per arginare e contrastare questi fenomeni, si era attivato in passato per coordinare con le forze dell’ordine un maggiore pattugliamento del territorio, con particolar riferimento alle zone cosiddette sensibili, come la stazione.