Due donne sono state trasportate per accertamenti all’ospedale Mandic

L’incidente è avvenuto ieri, giovedì, poco dopo le 13 in via Milano: sul posto la polizia locale

OSNAGO – Due donne sono state trasportate per accertamenti all’ospedale Mandic a seguito dell’incidente avvenuto ieri, giovedì, in via Milano.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13 all’altezza della rotonda della Cappelletta. Sembrerebbe che una delle due donne al volante non abbia rispettato la precedenza andando a urtare l’altra macchina. Sul posto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto si sono portati gli agenti della Polizia locale di Osnago e Lomagna.