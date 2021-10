L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, in via Copernico a Osnago

Sul posto per i rilievi la Polizia locale

OSNAGO – È di un semaforo abbattuto e di uno piegato il bilancio dell’incidente avvenuto oggi mercoledì poco dopo le 17 a Osnago. Due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio semaforico di già Copernico prima del cavalcavia che porta a Lomagna.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia intercomunale di Osnago e Lomagna intervenuti per i rilievi.

A essere coinvolte nello scontro due auto, una Lande Lover Freelander e una Opel Astra: entrambi i mezzi hanno riportato danneggiamenti sulle carrozzerie. Fortunatamente invece le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze dall’incidente e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Già domani, giovedì, in giornata dovrebbe essere ripristinato il funzionamento dell’incrocio semaforico.