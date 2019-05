Osnago, infortunio sul lavoro in ditta: operaio ferito alla mano

OSNAGO – Infortunio sul lavoro questa mattina, giovedì, a Osnago. Un operaio di 42 anni è rimasto ferito a due dita della mano destra mentre stava lavorando con un macchinario all’interno di una ditta situata in via dei Soldani. Sul posto si sono portati in codice giallo, corrispondente a una media gravità, ambulanza e automedica, seguite da una pattuglia dei carabinieri e dai funzionari dell’Ats Brianza. In base a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo ha rimediato delle ferite lacero contuse a due dita della mano destra. E’ stato così trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic di Merate per essere preso in cura.