Osnago, malore in via Bergamo, elisoccorso un uomo

OSNAGO – Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 maggio, a Osnago in via Bergamo dove un uomo di 62 anni ha accusato un malore accasciandosi al suolo. E’ successo poco dopo le 13.30.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorritori: un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’automedica, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e anche l’elisoccorso di Milano.

L’uomo è stato preso in carico dai sanitari, le sue condizioni sarebbero serie. E’ stato elisoccorso in Ospedale in codice giallo.