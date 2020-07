Osnago, restano gravi le condizioni di salute del ciclista investito alla rotonda

L’incidente è avvenuto ieri, giovedì, in corrispondenza della rotonda del Decathlon

80 anni, residente in paese, è in condizioni gravi: i medici non hanno sciolto la prognosi

OSNAGO – Restano gravi le condizioni di salute del pensionato osnaghese investito ieri pomeriggio, giovedì, in corrispondenza della rotonda del Decathlon. L’uomo, di 80 anni, era in sella sua bicicletta Bianchi quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, sarebbe stato urtato da un furgoncino in marcia in direzione di Merate così come il ciclista.

L’urto è stato particolarmente violento: l’uomo è caduto a terra rimediando un brutto trauma cranico. Dopo che le condizioni si sono stabilizzate grazie ai primi interventi sul posto del personale medico, l’osnaghese, residente a qualche centinaio di metri dal luogo dell’incidente, è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. E’ ricoverato in rianimazione e la prognosi resta riservata.