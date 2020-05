Osnago. Ritrovato il cadavere di un uomo nei boschi

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30

Non si esclude il gesto volontario

OSNAGO – Tragico ritrovamento nella prima mattinata di oggi, sabato 9 maggio, nei boschi di Osnago, in località Orane, dove un uomo di 51 anni è stato ritrovato senza vita dai soccorritori.

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30: sul posto si sono portate un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Purtroppo per la persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri che indagano sull’episodio. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario.