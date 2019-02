Avrebbe passato la notte nello scantinato di un ristorante -hotel

E’ stato ritrovato in stato privo di sensi in mattinata

OSNAGO – Forse aveva trovato riparo per la notte in quel locale caldaia di un ristorante albergo di piazza Loreto a Osnago, ma i contorni della vicenda non sono ancora chiari e i carabinieri stanno cercando di verificare l’accaduto.

Da quanto emerso, il proprietario dell’attività avrebbe trovato lo sconosciuto privo di sensi nello scantinato dell’immobile e ha subito avvisato i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

L’uomo pare fosse adagiato a terra, senza vestiti. Le sue condizioni sono giudicate gravi. E’ stato trasportato in ospedale a Merate in codice rosso.