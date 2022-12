Osnago. Si ribalta con l’escavatore: paura per un operaio

Mobilitati ambulanza e vigili del Fuoco, ma fortunatamente l’operaio si è messo in salvo da solo

E’ successo nel pomeriggio di oggi, venerdì, in un cantiere in via delle Marasche

OSNAGO – Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì, per un uomo al lavoro in un cantiere in via delle Marasche. Da quanto è stato possibile apprendere sul posto, l’operaio stava effettuando dei lavori di demolizione alla guida di un escavatore quando il mezzo si è ribaltato su un fianco.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato il cedimento del terreno, smosso dalla pioggia. Immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati, in codice rosso, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non c’è stato bisogno del loro intervento visto che l’operaio era riuscito a mettersi in sicurezza da solo.