Osnago, si spacciano per carabinieri in borghese e derubano un’anziana

Truffa ieri, lunedì, a Osnago: rubati dall’appartamento ori, soldi e preziosi

L’amministrazione comunale ha diramato un avviso in cui invita tutti i cittadini a essere prudenti: “I carabinieri non si presentano nelle case in borghese”

OSNAGO – Si sono presentati alla porta spacciandosi per carabinieri in borghese e hanno approfittato della buona fede di una signora anziana. E’ successo ieri, lunedì, a Osnago, dove una donna è stata derubata di ori e soldi da alcuni truffatori che si erano spacciati per carabinieri in borghese. Dopo aver citofonato ed essersi qualificati come militari in servizio senza la divisa, i truffatori avrebbero fatto vedere alla donna una specie di cartellino di riconoscimento, chiaramente finto, conquistandone la fiducia. Una volta entrati nell’appartamento i truffatori hanno messo a segno il loro piano. Mentre uno distraeva la donna con domande generiche, l’altro ha compiuto il furto rubando oro e preziosi dall’appartamento.

Il monito dell’amministrazione comunale

Del brutto episodio è stata informata anche l’amministrazione comunale di Osnago che tramite la pagina Facebook del Comune ha deciso di mettere in guardia tutti i cittadini, soprattutto gli anziani, sul rischio truffe: “I Carabinieri ribadiscono che non si rivolgono mai alle abitazioni dei cittadini presentandosi in borghese. Si esortano i cittadini a mantenere un atteggiamento di prudenza, rivolgendosi sempre al 112, in casi simili, per le opportune verifiche”.